Frjentsjer skeakelet alle ljochten út foar stjerreloft-projekt Daan Roosegaarde

Frjentsjer is opnommen op inisjatyf fan Merk Fryslân, dat graach omtinken hawwe wol foar it Waadgebiet. Der is in film makke dêr't ek boargemaster Marga Waanders fan Waadhoeke yn oan it wurd komt. Sy is der grutsk op dat har stêd de stjerren wer efkes nei de minsken ta brocht hat.

Ferburgen ljochtfoarstelling

"Ik realiseerde me dat er iedere nacht een geweldige lichtvoorstelling in onze lucht verborgen is", seit Roosegaarde. "Seeing Stars brengt de sterren terug naar onze eigen straat. De sterren zijn één lichtschakelaar van ons verwijderd."