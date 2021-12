Alle folwoeksenen kinne yn jannewaris boosterprik krije

Yn deselde parsekonferinsje fertelde demisjonêr premier Rutte dat basisskoallen in wike earder krystfakânsje krije. Fan takom wike ôf binne basisskoallen, skoallen foar spesjaal ûnderwiis en bûtenskoalske opfangen ticht. "We hebben moeilijke gesprekken gehad. Dit leidt onherroepelijk tot leervertragingen en allerlei praktische problemen. Maar we konden het signaal van de omikronvariant niet negeren."

Maatregels oant en mei 14 jannewaris

Fierder wurde de maatregels dy't op it stuit jilde ferlinge oant en mei freed 14 jannewaris. Dat betsjut dat de measte winkels allinnich iepen meie tusken 5.00 en 17.00 oere, dat der gjin publyk by sportwedstriden wêze mei en dat op in soad plakken it coronatagongsbewiis en in mûlkapke ferplicht is.

Stipepakketten wurde dêrom ek ferlinge, kundiget Rutte oan. "We realiseren ons heel goed dat het ontzettend ingrijpend en verdrietig is. Die pijn kunnen we helaas niet zomaar wegnemen. We vragen veel aanpassingsvermogen van ondernemend Nederland."

Dêrnjonken bliuwt it advys fan krêft om net mear as fjouwer minsken thús te ûntfangen. "Er komt dus ook geen uitzondering voor de kerstdagen en oud en nieuw. Juist de mensen die ons lief zijn, moeten we willen beschermen."

Reewilligens wurdt grutter

Oer ien feit wie Rutte optimistysk: yn in resint ûndersyk kaam nei foaren dat de reewilligens fan minsken om har oan de maatregels te hâlden grutter wurdt. "Blijkbaar willen we dat voor elkaar doen. En blijkbaar geloven mensen vaker dat hun eigen gedrag het verschil kan maken. Dat is een vorm van vertrouwen in elkaar. Daar ben ik blij mee, zeker met het oog op wat er nog op ons af kan komen."