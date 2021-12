Moannefisk op It Amelân wie noch yn libben: 'Mar oerlibbingskâns wie nul'

De melder tocht dat it gie om in pylroch. "Ik had een beetje mijn twijfels, dus we zijn er heengegaan met de dierenambulance. Bij aankomst bleek dat het ging om een levende maanvis", seit Knoeff.



"We kwamen erachter dat 'ie leefde omdat hij nog bewoog met zijn zwemvinnen en ik zag de kieuwen nog op en neer gaan. Zijn mond ging ook nog op en neer", seit de Amelanner.

Djip en waarm wetter

De oerlibbingskânsen fan de fisk wiene neffens de diere-ambulânse lykwols nul. "Hij lag op een zandbank en zo'n maanvis heeft vier tot zes meter diepte nodig om te kunnen zwemmen en zeker 20 graden."



De moannefisk giet no nei Naturalis yn Leiden om de deadsoarsaak te ûndersykjen. "Misschien wordt hij opgezet, dan gaat hij misschien naar het Natuurmuseum Ameland of hij blijft bij Naturalis", sa seit Knoeff.