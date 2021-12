FNP fernuvere oer oankeap grûn op De Burd, by de Hegewarren

De FNP soe lûden heard hawwe dat deputearre steaten foarsortearje op it kanaal. Mar de Steaten hawwe dêr noch net in beslút oer naam en der is ek noch gjin jild foar apart set, stelt de partij. "It soe ús nuver talykje", seit Wopke Veenstra.

Net foldien oan betingsten

As der sprake is fan in 'antisipearjende oankeap', dan soe it kolleezje neffens him bûten it boekje gean. Want soks mei allinnich as der definitive besluten lizze fan Provinsjale Steaten. En ek moat der jild beskikber wêze en in goedkard gebietsproses lizze. Oan dy betingsten is noch net foldien.

De Burd is koartlyn op 'e nij ynrjochte foar duorsum agrarysk natuerbehear. De noardkant fan De Burd leit op in mooglik trasee foar in nije farwei troch de Hegewarren.

De kwestje wat der mei it feangreidegebiet fan de Hegewarren barre moat, spilet al jierren: