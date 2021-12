Marrit Steenbergen nei WK en hat einlings de wille yn it swimmen werom

It hawwe drokke, mar moaie tiden west foar Steenbergen. In moanne lyn waard sy foar it earst yn har karriêre Europeesk kampioen op de 200 meter frije slach. Sy swom op dat EK it iene nei it oare persoanlike rekôr en dêrmei liket se yn topfoarm te wêzen.

Der is in oarsaak oan te wizen foar har goede prestaasjes. "Ik heb het plezier helemaal weer terug in het zwemmen", fertelt Steenbergen yn it Pieter van den Hoogeband-swimstadion, dêr't se mei in part fan de Nederlânske ploech traint.

Nocht werom yn Napels

Wedstriden yn de International Swimming League (ISL) yn Italië besoargen Steenbergen wer wille. "Toen we naar Napels zijn gegaan, dat was eind augustus, heb ik echt het plezier terug gevonden in het zwemmen. En ik ben er iets anders naar gaan kijken. Dat de prestaties weer vooruitgingen, heb ik ook wel nodig om er plezier in te hebben."