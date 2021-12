Jousters tsjin brûsplak: "E.A. Borgerstrjitte hat syn kapasiteit berikt"

Marten van der Molen is ien fan de omwenners, hy wennet in pear hûndert meter by De Stuit wei. Van der Molen hopet net dat de sporthal it ûnderkommen foar 45 ferieningen wurdt. "De sporthal stiet ynklamme tusken allegearre huzen. It is no al in drokte fan belang. De situaasje is dat der hjir in sporthal, twa skoallen en in bernedeiferbliuw binne."

Drokke ferkearsier

Dêr komt by dat de bewenners fan de E.A. Borgerstrjitte de auto's ek njonken de dyk sette moatte. "Sy moatte de auto yn de iepenbiere romte delsette." Benammen om de skoaltiden hinne is it faak drok mei bern, fytsers en auto's.