Pandemy hat negative wjerslach op grut part jongelju | Reade Krús wol frijwilligers

It Reade Krús yn Fryslân siket frijwilligers om't de organisaasje de lêste tiid faak frege wurdt om te helpen. Dat hat te krijen mei twa dingen. Der wurde hieltyd mear asylsikers opfongen yn Nederlân, mar ek fanwegen de coronasituaasje binne der mear minsken nedich.

In spesjale training is neffens it Reade Krús net nedich, it is benammen wichtich dat de minsken fluch ynset wurde kinne. Dat kin bygelyks as gasthear yn in soarchsintrum, of as stipe foar de GGD by fakinsaasjelokaasjes.