Coronanijs 14 desimber: Alle maatregels ferlinge oant 14 jannewaris

De lanlike húsdokterferiening (LHV) docht in oprop oan de oansletten húsdokters om te helpen by de boosterfaksinaasje tsjin it coronafirus, as se dat kinne. De help is wol frijwillich, lit de organisaasje witte: der komme gjin lanlike ôfspraken oer de help.

Demisjonêr soarchminister Hugo de Jonge wol it tempo fan de boosterprikken omheech smite. De húsdokters soenen dêrby helpe moatte. Mar neffens de LHV ha húsdokters yn in soad regio's hielendal gjin romte om by te springen, "omdat het daar al moeilijk is om de reguliere huisartsenzorg in de lucht te houden".