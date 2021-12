94 coronapasjinten yn Fryske sikehuzen | 'Basisskoallen wike earder ticht'

Alle sechstigers kinne no in ôfspraak meitsje foar in boosterprik tsjin it coronafirus. Minsken dy't berne binne yn 1960 of 1961 kinne fan tiisdei ôf online in prikôfspraak meitsje, meldt it RIVM.

Minsken dy't leaver telefoanysk as online in ôfspraak meitsje, moatte wachtsje oant de útnûgingsbrief yn 'e hûs is. Wa't in boosterprik krije wol, moat minstens in healjier earder in faksinaasje hân hawwe. Wa't dêrnei dochs besmet rekke is mei it firus, moat fan dat momint ôf in healjier wachtsje oant de boosterprik set wurde mei.