Brânbrief nei Buma: 'Bepraat lijende hoareka yn Veiligheidsberaad'

"Der wurdt maklik oan de 'knop' fan de hoareka draaid, omdat dizze sektor minder ekonomyske belangen hat as oare sektoaren by de regearing", seit Eijer.

'Te maklik tocht'

"Stel dat in hoarekaûndernimmer der ûndertroch giet en de saak giet ticht, dan freget de hierbaas: wa wol de saak oernimme? Dy jout de kaai oan de folgjende en dy giet dermei troch. Der bestiet miskien wol it idee: wy kinne maklik oan de knop draaie en as it fout giet, giet it dochs wol troch."