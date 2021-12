Tal falliseminten rint lanlik op, mar skea yn Fryslân falt noch ta

It tal falliseminten yn Fryslân falt ta. It ôfrûne jier wienen it der in lytse 70. Lanlik sjoen rint it no behoarlik op. Yn novimber allinnich wienen it der 166, yn oktober 106.

Neffens Arnold Zwaagstra fan Bureau Benedictus yn Garyp, in bedriuw dat spesjalisearre is yn skuldhelpferliening oan ûndernimmers en partikulieren, rint Fryslân altyd efter it lanlike byld oan. "Ik weet niet of dit stilte voor de storm is. Het zou niet raar zijn als er een bedrijf omvalt. Dat hoort bij een gezonde economie."