Smoardrok by krystpakketleveransiers: "We kunnen veel, maar dit gaat niet lukken"

Soms moatte de krystpakketleveransiers op it lêste momint nee ferkeapje. Benammen by gruttere opdrachten, fertelt Marjon Folkerts fan Kerst & Kado yn Drachten. Fyftjin meiwurkers fan de deibesteging binne dêr sûnt oktober oan it ynpakken. Folkerts hat it fleanende drok: "Ik heb wel eens gedacht: Was het maar 1 januari." Mar dan is it wer wykein en dan gean se gewoan wer fierder.

Foaral gruttere partijen krije se net op 'e tiid ôf. Tweintich pakketten slagget noch wol, mar as it 75 binne, wurdt it dreech. Folkerts: "We kunnen veel, maar dat gaat gewoon niet lukken."