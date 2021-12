Van der Weijden swimt 80.000 euro byinoar, yn 2023 Alvestêdetriatlon

Yn fjouwer dagen hat Van der Weijden sa'n 80.000 euro byinoar swommen. Syn doelbedrach wie 35.000 euro, dat hat er dus mear as ferdûbele. De opbringst fan de aksje is bedoeld foar ûndersyk nei kanker by minsken mei in ferstanlike beheining.

Van der Weijden begûn freedtemoarn yn in spesjaal streamingsswimbad yn Dokkum oan syn swimtocht fan fjouwer dagen. Hy swom alle dagen likernôch 50 kilometer. Yn syn swimbad gie hy symboalysk alle alve Fryske stêden by del. Om him te stypjen koene minsken yn inselde soart swimbad neist him in stikje meiswimme.