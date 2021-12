Boeren wolle Schiphol keapje om stikstofprobleem op te lossen

Neffens Van Keimpema hat Schiphol 'net folle toegevoegde wearde' foar Nederlân. "It kin neffens my wol mei de helte fluchten minder ta. Der binne op Schiphol in soad minsken dy't oerstappe. Dêr hat Nederlân hielendal neat oan. Moatte je soks wol wolle yn sa'n lyts lân?"

"De wrâld op syn kop"

Farmers Defence Force fynt it foaral ûnearlik dat yn harren eagen de boeren wol en grutte fersmoargers as Schiphol net troch de oerheid oanpakt wurde. "De oerheid lit grutte útstjitters en fersmoargers stil gewurde, wylst boeren dy't allegearre in fergunning hawwe, ynleverje of sels wike moatte foar de yllegale útstjit fan Schiphol . It is de wrâld op syn kop." De op koarte termyn organisearre 'spontane aksje' by Schiphol lit neffens Van Keimpema sjen dat 'it aksjefjoer wer oplôget' by de boeren fan Farmers Defence Force.