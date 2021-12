Partijen roppe provinsje op yn aksje te kommen foar opfang asylsikers

De wenningneed jildt foar elkenien, mar dochs soe it provinsjebestjoer in ynventarisaasje dwaan moatte wêr't noch geskikte plakken binne, seit steatelid Charda Kuipers fan GrienLinks. Se wol dat de provinsje by himsels neigiet wat se dwaan kin om te helpen. Kuipers wol dat deputearre Fokkinga dy't dêroer giet, dêr mear oan docht.

Nederlân nimt mar in lyts diel fan de opfang fan flechtlingen foar syn rekkening en dêr hat it it al dreech mei, neffens Kuipers. It is hast in morele plicht om foar wenromte foar statushâlders te soargjen. Sa soene der nije azc's komme moatte foar minimaal seishûndert bewenners. Dat is de ûndergrins fan opfangorganisaasje COA.