Hieltyd mear auto's fan Rykswettersteat oanriden: "Ik tocht: Ho! Dit giet net goed"

Dat it tal oanridingen omheech gien is, soe komme kinne trochdat der dit jier mear oan de dyk wurke is as in jier lyn, seit Roling. "Vorig jaar is een deel van het werk blijven liggen, en we pakken nu ook al werkzaamheden op die eigenlijk pas voor volgend jaar op de planning stonden, omdat het nu relatief rustig is op de weg", seit se.

In ingeltsje op it skouder

Op de A7 is it no relatyf goed ôfrûn, seit Roling. "Bij zo'n aanrijding zien we vaak dat de auto total loss raakt. Je moet er niet aan denken dat er dan nog iemand in zit."

"De auto stond er om de andere hulpverleners te beschermen, die verderop aan het werk waren. In dat opzicht heeft 'ie zijn werk gedaan. Maar dit wil je natuurlijk niet."

Dykynspekteur De Jong is yntusken alwer oan it wurk. Mei in flinke kras yn de auto, dat wol.