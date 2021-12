Allinnich ferkearde wiksel Kramer better besjoen as F1-titel Verstappen

De race fan Sven Kramer yn febrewaris 2010 waard troch 5,2 miljoen minsken besjoen, seit in wurdfierder fan Stichting KijkOnderzoek. Sneintemiddei sieten 4,9 miljoen Nederlanners foar de Formule 1-race fan Max Verstappen yn Abû Daby.



Fuotbalwedstriden fan Oranje wurde noch better besjoen. It meast besjoene sportevenemint ea is de heale finale op it WK yn 2014. Doe seagen 9 miljoen minsken dat Nederlân ferlear fan Argentinië.



De sjochsifers wurde sûnt 2002 byholden troch SKO. Kramer wie yn 2010 de rapste reedrider op de 10 kilometer yn Vancouver, mar syn coach Gerard Kemkers hie him in ferkearde baan yn stjoerd. Dêrom waard de Fries diskwalifisearre.