Liesbeth List wurdt eare mei betinkingsmunt

Op de foarkant fan de munt stiet in klassyk portret fan List. Op de achterkant stiet in silhûet fan in sjongende List mei op de achtergrûn it reliëf fan in in finylplaat. Der binne twa farianten fan de Listpenning: in sulveren en ien yn coincard. Se jilde net as wettich betelmiddel.

Liesbeth List (78) ferstoar oan it begjin fan de coronaperioade, op 25 maart 2020. Se wûn yn har karrêre ferskate prizen. List bruts as sjongeres troch doe't se kontakt krige mei Ramses Shaffy. Mei him hie se har grutte hit 'Pastorale'. Dat nûmer song se yn 2012 op de Fryske Music Night yn in Fryske oersetting mei Syb van der Ploeg.