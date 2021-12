Ljouwerter hoareka wol mear coronastipe | De Jonge: tempo boosterprikkampanje omheech

It tal coronapasjinten yn de Nederlânske sikehûzen is yn de ôfrûne 24 oeren wer wat ôfnaam. Foar de fjirde dei op rige wiene it der minder as 2800, docht bliken út sifers fan it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

2748 pasjinten

Op it stuit soe it gean om 2748 coronapasjinten; dat binne 14 minder as snein. Op de ic's lizze 630 coronapasjinten: 12 minder as in dei lyn.

Op de ferpleechôfdielingen lizze no 2118 pasjinten mei Covid; twa minder as snein.