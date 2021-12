Kabinet wol 'jûnslockdown' ferlingje | Veiligheidsberaad komt byinoar

Demisjonêr minister Hugo de Jonge (Folkssûnens) hat dit jier de twiveleftige eare om winner te wêzen fan in Big Brother Award. Dy awards wurde elk jier útrikt troch burgerrjochte-organisaasje Bits of Freedom oan 'de grutste privacyskeiners fan Nederlân'.



De Jonge krige mei in romme mearderheid fan de stimmen de Publykspriis fanwegen de ynfiering fan it coronatagongsbewiis. Dy maatregel is neffens Bits of Freedom "onvoldoende gemotiveerd". Dat it kabinet de ynfiering fan it 2G-belied, wêrby in negative test net mear genôch is om in QR-koade te krijen, foarearst útsteld hat, jûget de organisaasje ta.