Kabinet wol 'jûnslockdown' ferlingje | Nije leanstiperegeling foar wurkjouwers

It tal bedriuwen dat fallyt gie is yn de moanne novimber flink omheech gien. Neffens sifers fan it Centraal Bureau Statistiek binne der yn novimber, los fan it tal ienmanssaken, 166 falliseminten west oer bedriuwen en ynstellingen.

Foar de coronakrisis wiene der lykwols mear bedriuwen dy't fallyt giene. Troch de stipe fan de oerheid koene in protte bedriuwen it no rêde. Ek lieten rjochters sûne bedriuwen fanwegen de coronakrisis minder gau fallyt gean.

Leanstipe

Yn oktober einige de leanstipe foar ûndernimmers. Neffens it CBS is it mooglik dat dit soarget foar it hege tal falliseminten yn novimber.

Bedriuwen kinne fanwegen de coronamaatregelen wer leanstipe oanfreegje foar novimber en desimber.