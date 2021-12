Coronanijs 13 desimber: Ferlinging jûnslockdown | Mooglik earder krystfakânsje

It liket derop dat basisskoallen dochs in wike earder mei krystfakânsje sille, sizze Haachske boarnen. Sûnder maatregels soe de krystfakânsje op 24 desimber begjinne.

De eangst is dat basisskoalbern dan gau dêrnei famyljeleden besmette kinne by krystbesite. As it kabinet de fakânsje nei foaren hellet, ha skoalgeande bern in wike foar de krystdagen minder kontakt mei-inoar en is de kâns op besmetting lytser.

It demissionaire kabinet hat ek noed oer de besmetlikere omikron-fariant fan it coronafirus. It nei foaren heljen fan de krystfakânsje waard earder al ferskate kearen advisearre troch it Outbreak Management Team (OMT).