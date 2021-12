Foarsitter Alvestêdeferiening: "It iis is ûnderweis, it fielt oars"

We kinne it wol oer it riden ha, mar der leit noch gjin iis en der is corona. Ferline jier wie it bestjoer dúdlik: dit kin troch de pandemy net trochgean. Jimme tinke no oars.

"Kloppet. De situaasje is ek oars. We hawwe no in hege faksinaasjegraad. En we hoopje dat we yn jannewaris en febrewaris oer de pyk fan de besmettingen hinne binne en dat we dan binnen de beheiningen dy't der dan mooglik binne, oplossingen betinke om de tocht dochs trochgean te litten."

Wêr tinke jimme dan oan?

"Dat fertel ik jo net, mar rekkenje mar dat we drok dwaande binne, sadat we der klear foar binne. Om in foarbyld te neamen: we hawwe in start wêrby't we tûzen minsken yn in koai sette. Dêr moatte we no al in oplossing foar betinke. En fansels moatte we sjen nei saken as mûlkapkes en de oardel meter."