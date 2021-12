Max Verstappen set Fryske kroegen op 'e kop mei wrâldtitel

By it yngean fan de lêste ronde is de spanning yn it kafee ta in kookpunt kaam. Wannear't Verstappen dan ek noch syn grutte rivaal Lewis Hamilton ynhellet, giet der in oerkreet op by de minsken dy't yn spanning foar in grut skerm sitte.

'Triennen yn de eagen'

Eigener Tom Mulder wit net wat hy sjocht: "It is moai drok, ûnder en boven. Ik bin net ûntefreden. Ik soe hast sizze âlderwetsk, mar it moat net al te âlderwetsk want dat mei fansels net fanwegen de oardel meter. Mar goed, elkenien sit oan in tafeltsje en genietet."