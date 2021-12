Flyers pakke yn drege wedstryd de folle winst tsjin Zoetermeer

Yn de earste perioade hienen de gasten út Zoetermeer in licht oerwicht, mar dat koenen se net omsette yn in foarsprong. Nei goed 13 minuten wisten de Flyers it net fan de goal wol te finen. Lars den Edel koe topskoarder Roope Nikkilä oanspylje en dy sette de 1-0 op it boerd.

Zoetermeer fiert druk op

Yn in leech Thialf kamen de Friezen yn de twadde perioade yn de ferdrukking troch in fel Zoetermeer. De ploech fan trainer/coach Mike Nason moast geregeld oan de needrem lûke en ferskate spilers kamen op 'e strafbank telâne.

De Panters kamen in bytsje gelokkich op likense hichte troch in fier skot fan Martijn Geerlings, dêr't goalie Martijn Oosterwijk neist grypte. Flak foar de ein misten de Friezen noch in goeie mooglikheid om wer op foarsprong te kommen, mar Trevor Hunt koe krekt net skoare.

Spanning yn tredde perioade

De Flyers setten de tredde perioade sterk útein. Nei twa minuten waard Jasper Nordemann net reglemintêr ôfstoppe en krige hy in penaltyshot. Nordemann miste lykwols, en healweis de lêste perioade liken de rollen omdraait, doe't Zoetermeer mei fiif man tsjin trije Flyers kaam te stean troch twa straffen. Mar de Friezen oerlibben de twa-man-minder situaasje.

Yn de 13e minút soarge Kevin Nijland úteinlik fia in flugge útbraak foar de swierbefochten 2-1 oerwinning. Mei syn winnende goal waard Nijland ek man-of-the-match.