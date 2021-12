Aris knokkend nei kwartfinale Basketball Cup nei efterstân fan 24 punten

De Basketball Cup is it nasjonale bekertoernoai foar de Nederlânske klups út de BNXT League. Aris kaam goed út de startblokken wei en stie daliks op foarsprong (9-0). Dat goede begjin koene de Ljouwerters net fêsthâlde, want it earste kwart gie mei 22-25 nei de besikers út Amsterdam.

It twadde kwart gie al net folle better foar de thúsploech. Apollo pakte in gruttere foarsprong en gie mei in stân fan 37-51 it skoft yn.

Comeback Aris yn fjirde kwart

It skoft holp Aris net. De Ljouwerters slaggen der mar net yn om it ferskil lytser te meitsjen. Oan de oare kant wie Apollo net ôf te stopjen, en stie it healwei it tredde kwart mar leafst 49-72,

Mei noch tsien minuten te gean luts Aris it gaspedaal fol iepen. En dat holp. Krekt oer de helte fan it lêste kwart kaam Aris wer op likense hichte mei Apollo: 80-80. Dêrnei bleaun it noch lang spannend, mar wie it úteinlik de thúsploech dy't de oerwinning, en dêrmei de kwartfinale, binnen helle.