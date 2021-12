LDODK pakt yn Amsterdam twa swierbefochten punten tsjin Blauw Wit

LDODK hie it swier yn 'e earste helte mei it achterferdigenjen fan de Amsterdammers. Oant 3-3 gie it lykop, mar LDODK hie gjin goed antwurd op it spulfertraagjen fan Blauw Wit. Se koenen faak sjitte, mar wienen net tûk, wylst de Noard-Hollanners mar in pear kânsen nedich hienen om út te rinnen nei 10-5.



Yn de lêste trije minuten foar it skoft kaam LDODK troch Ran Faber (4 goals) en Femke Faber (3 goals) sterk werom oant 10-10, mar yn de lêste sekonden kaam Blauw Wit dochs wer op foarsprong: 11-10 foar de thúsploech.