Aant-Jelle Soepboer: "Tige slim as it Waad har Unesco-status kwytrekket"

"It gebiet is suver myn foartún dêr't it graach kom, mar it is ek kwetsber. Dêrom moat der goed op past wurde en moatte we bygelyks de foarstelde gaswinning dêr keare. Sa'n status helpt der by. Ik moat der net oan tinke as dy ynlutsen wurdt", seit Soepboer.

Ophâlde mei gaswinning Grins

VVD-keamerlid Aukje de Vries seit dat it sa fier noch lang net is. "Der leit in brief dêr't de minister noch op reagearje moat. Ek om de gaswinning hinne rinne noch allegearre fergunnings-ûndersiken en in MER (Miljeu Effekt Rapportaazje, red.)."