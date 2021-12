FIDEO: Fryske tsjerketsjinst út de menistetsjerke yn Ljouwert wei

De foargonger is de remonstrantske dûmny Marjan van Hal. Se sil stilstean by de moeting fan Maria mei har nicht Elizabeth. In moeting fan skjintme en waarmte. Yn plak fan in oertinking wurdt in brief oan Maria foardroegen.

Theo Jellema spilet op it oargel. Muzikale begelieding komt fan it Huzumer Kwintet, dat bestiet út Linda Jongbloed en Tryntsje van der Veer (sopranen), Janet Wassenaar (alt) en Rein Smilde (tenoar) en Teake Posthuma (bas).

Klik hjir foar de litury fan de tsjerketsjinst.