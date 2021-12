Tom Holkenborg - earder Weekend at Waikiki - bringt nij wurk út

Al jierren wennet en wurket er yn de Feriene Steaten dêr't er benammen muzyk foar grutte films en searjes makket. Oer de hiele wrâld waard er ferneamd mei syn bewurking fan it Elvis-nûmer 'A Little Less Conversation' út 2002.

'Dansvloerspieren weer strekken'

De nije muzyk bestiet út in EP mei fjouwer nûmers. By it wurkjen oan de Netflix-searje White Lines dy't him ôfspilet op Ibiza, rekke er ynspirearre om op 'e nij yn syn dûnsmuzykferline te dûken. "Deze nummers waren iets leuks en persoonlijks voor mij, een kans om mijn dansvloerspieren weer te strekken, nadat ik zoveel van mijn Ibiza-herinneringen had opgeroepen tijdens White Lines", seit Holkenborg. "Ze zijn heel anders dan het klassieke Junkie XL-geluid, en ik was nooit van plan om ze uit te brengen."