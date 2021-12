Kabinet wol 'Jûnslockdown' ferlingje | 688 nije besmettingen

Dochs lekte sneon al út dat it OMT it ferromjen fan de maatregels gjin goed idee fynt. Mar ek it oanskerpjen fan de regels is neffens har net nedich. Dat soe yn it advys oan it kabinet stean. It OMT hat noed oer de opkomst fan de Omikron-fariant.

Mear as 4 minsken

Mooglik wurdt hjoed op it Catshuis ek besprutsen oft minsken mei de krystdagen mear as fjouwer minsken op besite hawwe meie en oft se de krystfakânsje yn it basisûnderwiis ferlingje sille. It kabinet wol de skoallen iepenhâlde, sei demisjonêr ûnderwiisminister Arie Slob tongersdei.

De boargemasters sille de coronamaatregels ek noch besprekke. Tiisdei nimt it kabinet in beslút, sa is de ferwachting.