Waadhoeke en Harns sette yn op isolaasje yn stribjen nei ierdgasfrije wenten

Troch de ryksoerheid is besletten dat fan 2050 ôf gjin ierdgas mear brûkt wurde mei foar it itensieden of it ferwaarmjen fan hûzen. Gemeenten hawwe de opdracht krigen om mei plannen te kommen, mar Harns en Waadhoeke fine it noch te betiid om no al te besluten watfoar wiken en doarpen fan it gas ôf moatte.

"Dat isolearjen fine we mear in reëel plaatsje", seit wethâlder Jan Dijkstra fan Waadhoeke. "We binne in plattelânsgemeente en we sjogge dat der in hiel soad yndividuele oplossingen komme moatte yn dit probleem. Om dan no al wiken oan te wizen dy't fan it gas ôf moatte, sûnder dat we fêststeld hawwe hoe't dat moat, liket ús net de goeie wei."

Isolaasje smyt besparring op

Neffens him is mei isolearring in grutte besparring te heljen. "En dat is ek minder gas. Sa kinst it ek oanfleane." De gemeente is dwaande mei plannen sadat bewenners it foardiel sjogge fan isolaasje. Der sille ek subsydzjeregelingen komme moatte.

De fyzje giet oer de earste fiif jier dêr't dus fol ynset wurdt op isolaasje. Ek sille in pear plakken, benammen yn de stêden Frjentsjer en Harns, oanwiisd wurde foar in waarmtenet.