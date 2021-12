Smoken stap foar stap hielendal ferbiede: ek in goed idee foar Nederlân?

Dêrom rjochtet de GGD yn Nederlân en ek yn Fryslân him op it feroarsaakjen fan in gedrachsferoaring yn de mienskip. Troch de omjouwing fan bern oan te passen en bygelyks smookfrije skoalpleinen, wurkplakken en sikehuzen te organisearjen kriget smoken in hieltyd lytsere rol yn it deistich libben. Sa kinne bern yn in smookfrije omjouwing opgroeie en is de kâns dat se letter sels smoke lytser.

Aksynsferheging

Hoewol't Brandsma net ferwachtet dat sa'n wet ynkoarten yn Nederlân trochfierd wurde sil en der al in aardige gedrachsferoaring plakhat, hopet hy dat de aksynsferheging op sigaretten wol trochgiet.

Op it stuit is der sprake fan dat dy ferheging faaks in jier útsteld wurde sil, mar dêr stiet GGD Fryslân net achter: sa'n ferheging wurket nammentlik ek tige effektyf tsjin smoken, sa docht ûndersyk bliken.