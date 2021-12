Friezen yn Abû Daby foar Max Verstappen: "Us wykein kin net mear stikken"

Nanneke Okkema fan Wytmarsum is mei har man Jaap en soan Bert yn de Feriene Arabyske Emiraten. Freed wie de húshâlding al yn Dubai. "It is hjir fantastysk", seit Okkema. "Wy sitte no yn in winkelsintrum. Der komme fonteinen omheech, it is geweldich. Der is hjir fan alles te krijen."

Oranje sfear

Yn de Emiraten is neffens har al goed te merken dat de Formule 1 is. "Der rinne hjir minsken mei oranje shirts en petsjes. Der is in goeie sfear en in moai hotel. Wy hawwe noch net op it sirkwy west, sneon sille wy nei de training en de kwalifikaasje."