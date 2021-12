Jansen wit it net mear nei strieminne wedstriid: "Dit is onverklaarbaar"

Jansen fûn dat Hearrenfean de lêste wedstriden hieltyd wat better spile. Sneon sakken de Friezen lykwols troch de ûndergrins. "We hebben de bal vandaag niet in de ploeg gehouden en er zat heel weinig dynamiek in het elftal."

Fryske derby

Foar Hearrenfean steane der de kommende wiken wichtige wedstriden op it programma. Earst foar de beker tsjin De Treffers en dêrnei de Fryske derby tsjin SC Cambuur. Jansen tinkt dat syn ploech der dan wol wer stiet: "Dat leeft wel hoor, dat zijn de wedstrijden waar je gewoon naar uitkijkt."