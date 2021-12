Punt foar Hearrenfean nei dramatyske wedstriid tsjin Sparta

De earste helte wie bepaald gjin spektakelstik. Sparta wie it meast driigjend, mar it duorre oant de 37ste minút foardat se de earste grutte kâns krigen. Nei in hoekskop skeat de bal troch oant by Lennart Thy, mar hy skeat wyld njonken.

Teloarstellende earste helte

Hearrenfean hie oant dat momint noch hielendal neat sjen litten, mar in minút nei de kâns foar Sparta wie Hearrenfean ek foar it earst gefaarlik. Filip Stevanovic en Rami Kaib krigen de bal lykwols net lâns Sparta-doelman Tim Coremans. It wie it iennige momint foar de Friezen yn in teloarstellende earste helte.