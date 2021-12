Michelle de Jong tolfde op twadde 500 meter yn Calgary

De Jong wie twa tsiende rapper as in dei earder yn Calgary. De oerwinning yn Kanada gong sneontejûn yn 36,66 nei Angelina Golikova út Ruslân. It sulver wie foar Nao Kodaira út Japan. Erin Jackson út Amearika, dy't tredde waard, pakte de einwinst yn it wrâldbekerklassemint.

De Jong en Fledderus achteryn

In protte Nederlânske reedriders slaan de wrâldbeker yn Calgary oer, omdat dat net goed yn it skema past yn tarieding op it olympysk kwalifikaasjetoernoai. Oare riders meie dêrom wol meidwaan, lykas Marrit Fledderus út Sint-Nyk. Sy waard fyftjinde yn 37,90.