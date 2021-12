Friezen kinne net meidwaan om prizen yn maraton fan Deventer

Gjin kâns foar Friezinnen

De wedstriid by de froulju gie sneontejûn oer tachtich rondes. It byld fan de wedstriid bleaun lang itselde. Sa no en dan in rydster dy't it allinnich, of in mei in lyts groepke, besocht mar it peloton liet gjinien fuortride. Aggie Walsma fan Boalsert siet lange tiid attint foaryn it peloton.

Mei noch 25 rondes te gean kamen der wol wat breukjes yn de grutte groep. It wie Arianna Pruisscher dy't, mei help fan in teamgenoat, sa'n tweintich sekonden foarsprong pakte yn de slotfaze fan de maraton. Dy foarsprong waard dêrnei hieltyd minder, oant it peloton mei noch oardel ronde te gean Pruisscher werom pakte.

By it yngean fan de lêste ronde gie Aggie Walsma ûnderút en dêrmei wie se daliks kânsleas. Ineke Dedden, dy't op It Hearrenfean wennet, wie yn 'e einsprint de rapste foar Jade van der Molen en Dieuwertje van Kalken. Bêste Fries wie úteinlik Corina Strikwerda fan It Hearrenfean op it 16e plak.