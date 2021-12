VC Snits ienfâldich nei winst tsjin Set-Up '65

It wie it tsiende duel fan de earedivyzje foar de Snitser froulju. Tsjin hikkesluter Set-Up '65 bleaun it yn de earste set lang spannend, om't it ferskil tusken beide ploegen net hiel grut wie. Beide teams pakten sa no en dan in lytse foarsprong. De besikers makken it gat sels fiif punten (12-17), mar oan de hân fan Anlène van der Meer kaam Snits werom om de set noch binnen te heljen.

Snitser froulju gean troch

Snits pakte troch en koe daliks in foarsprong pakke yn de twadde set (11-7). Geandewei waard dat ferskil hieltyd grutter, en mei troch in pear moaie punten fan Anniek Siebring pakten de Snitser froulju in 2-0 foarsprong yn sets. Ek yn de tredde set wie der rap in foarsprong foar de ploech fan trainer Jeffrey Scharbaai (12-6) wêrnei't de wedstriid spile wie.

De boppeste fjouwer nei achttjin kompetysjewedstriden pleatse harren foar de kampioenspûl. Nei de oerwinning tsjin Set-Up '65 stiet VC Snits foarearst fiifde yn de earedivyzje.