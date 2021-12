Fryske rêdingsbrigâdes sille tenei mear gearwurkje

Van der Meer hat ôfrûne moannen dwaande west mei it ta stân kommen fan it konvenant. "Fryslân is een waterrijke provincie, waarbij de reddingbrigades veelvuldig worden ingezet. Daarnaast is afgelopen zomer een beroep gedaan op de Friese reddingsbrigades om hun kennis en kunde in te zetten bij het evacueren van inwoners bij de overstromingen in Limburg. Samenwerking was in deze situatie cruciaal."



De gearwurking komt benammen nei foar yn it útwikseljen fan kunde, minsken en materiaal. Fierder wurdt ek sjoen nei mooglikheden om ek bûten Fryslân, lykas mei de oerstreamingen yn Limboarch, tegearre yn aksje te kommen.



Yn Fryslân ha Drachten, It Hearrenfean, Ljouwert, De Lemmer en Wolvegea in ôfdieling fan de rêdingsbrigade.