HEA! De fleurige frijwilliger

Fanwegen in stikkene knibbel is hy ôfkard foar gewoan wurk, mar Leo Lievaart fan De Himrik woe dochs graach ûnder de minsken bliuwe. Dêrom docht er allerhande frijwilligerswurk. Hy hellet rommel yn de berms en hellet guod op foar de Voedselbank. Lievaart komt út Brabân, mar wennet sûnt 2005 yn Fryslân. Nei it sin, want Friezen fynt hy folle leukere minsken as Brabanners.