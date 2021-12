'De Zandtovenaar' foar it earst yn Fryslân; Crackstate as dekôr fan krystferhaal

"Hoe mooi is dat?" seit Gert van der Vijver oer dat it jubileum yn Fryslân is. Al tsien jier ferbyldet er it ferhaal oer de berte fan Jezus. "Dat is wel een uitdaging, want de hoofdrolspelers veranderen niet. Ik kijk wel elke keer of ik het anders kan aanvliegen. Hoe zou het eruitzien als ik over de schouder van een wijze naar het kindje kijk bijvoorbeeld."

Spesjaal sân

Hy is moannen oan it oefenjen. "Met de regisseur bedenken we de scènes en in mijn atelier ga ik dan repeteren." Hy wurket mei in spesjaal soarte fan sân. "Het is heel fijn zand, net geen poeder. Het lijkt op wat op de bodem van een volière ligt, maar dan in een warmere en zachtere kleur."

Sport ek yn it ferhaal

It Hearrenfean is bekend as sportstêd en al dy eleminten komme ek werom yn de foarstelling. "Dat is wel de uitdaging om dat erin te verwerken. We hebben ook iets met ijs geprobeerd, maar daar hebben we vanaf gezien. Water en zand gaan niet goed, bovendien smelt het ijs onder de televisielampen."