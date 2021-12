Wieling slút Alvestêdetocht net út; oplossing sykje binnen coronabeheiningen

It giet om in digitale gearkomste, de leden meie der net fysyk by wêze. It is al de twadde kear op rige dat se online gearkomme. Gewoanwei komme der sa'n 500 oant 600 leden nei it Ljouwerter WTC. No wienen 361 leden online.

Yn syn iepeningswurd spruts foarsitter Wiebe Wieling oer klimaatferoaring en dat dy ek gefolgen hat foar de Alvestêdetocht. De ôfrûne tiid hat it bestjoer hurd wurke oan it oanpassen fan de draaiboeken.

Oplossing sykje binnen beheiningen

Ferline jier sei Wieling al yn novimber dat yn de coronatiid gjin tocht organisearre wurde koe. Dit jier hie er in oar boadskip; dat se in oplossing betinke binnen de beheiningen, Dat komt ûnder oare troch de hege faksinaasjegraad. Wat de coronamaatregels yn jannewaris en febrewaris binne, is noch net bekend, mar it bestjoer wol sjen nei wat mooglik is.

Mar... foar in tocht moat foaral de natuer earst syn wurk dwaan.