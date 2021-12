Syryske Alyaa helpt flechtlingen yn Ljouwerter needopfang as tolk

Alyaa komt út Damascus en wennet al seis jier yn Nederlân. Har man kaam fia Libanon en Turkije nei Nederlân en se is him, mei de bern, achternei reizge en no wenje se yn Jirnsum. Yn it begjin wie dat wol efkes wennen, mar no giet it goed.

Wat se oars fynt oan Nederlân? "Het weer, dat is een beetje raar. Altijd regen en in de zomer moet je altijd een sjaal om." Der binne ek saken itselde. "In een dorp is het echt gezellig. In Jirnsum is veel hetzelfde als in Syrië."