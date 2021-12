Mooglik blokriden as oplossing tsjin gefaarlike files by Snits

Dy files op de N7 ûntsteane by de ôfslach Sneek-Oost. It ferkear stiet dan stil, omdat it ferkear by de rotonde oan de ein fan de Oppenhuizerweg fêstrint. De gemeente wol tydlike maatregels op dy rotonde. "Er komt een verdubbeling van de toerit en een extra rijstrook op de rotonde", fertelt wethâlder Mirjam Bakker.

Oant it safier is, is blokriden dus in opsje. Earder waard dy oplossing ek brûkt op de rotonde by De Jouwer: auto's ride dan in bepaald tempo om de snelheid goed te hâlden. Dêrmei soargje se derfoar dat it feilich bliuwt. "Het is een van de mogelijke oplossingen", seit Bakker. "Het is de vraag of het hier de juiste oplossing is."

Guon oplossingen kinne moarn al

Njonken it blokriden is ek it pleatsen fan matriksbuorden of in wein mei in tekst derop in idee. "Dat kun je morgen al neerzetten. Dat zijn heel snelle oplossingen."

Earder dizze wike wie der noch in slim ûngelok op de N7, doe't in auto oer de kop sloech. Fiif oare auto's wiene derby belutsen. Bakker: "We waren al eerder met Rijkswaterstaat in overleg om te kijken wat we kunnen doen, maar zo'n ongeluk geeft wel aan dat we snel met een oplossing moeten komen."