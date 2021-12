Toanielstik 'Wat soesto!' fan Freark Smink komt ek yn Nederlânske ferzje

It stik is oerset troch de dochter fan toanielskriuwer Bouke Oldenhof en hyt 'Wat wou jij'.

"Der is al in fraach kaam om it stik tolve kear yn it Nederlânsk te spyljen op festival Karavaan yn Noard-Hollân", seit Freark Smink. Oft er dêrnei de Nederlânske teäters yn wol, wit er noch net. "Nei it swiete wat we yn Fryslân meimeitsje, mei in folle seal fan 400 minsken, wat in feest is, wol ik it net graach it soere yn Nederlân. As der mar 25 oant 50 minsken yn de seal meie, wêrom sil ik dat dwaan?"

Wiis mei de priis

Earder dizze wike waard de toanieltekst bekroand mei de Fedde en Martha Bergsma Priis 2021. Dy trijejierlikse priis is foar de bêste, oarspronklike Fryske toanieltekst. Freark Smink is der wiis mei. "Al is it net myn earste stik hear. Dêrfoar hie ik ek al 'Zelle' skreaun, oer dûmny Zelle."

Yn it stik 'Wat soesto!' sit in soad fan Smink sels. "It giet oer it it boerefermidden dêr't ik wei kom. Ik ha in soad research dien, myn broers ynterviewd, mar ek boeren. Alhoewol't it ek oer mysels giet, wie it net maklik. Ik ha der ek help by hân."

Hy wit net oft er mear skriuwe sil. "It is wol iensum hear. Ik siet moannen te skriuwen yn in caravan yn de dunen op Texel. Mar as ik echt de driuw ha om wat te fertellen, soe ik noch wol wer wat skriuwe kinne."