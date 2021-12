Omrop TIP: Rock-'n-roll yn Fryslân

'Rock-'n-roll in Friesland' is ek in boek en der heart boppedat in tentoanstelling yn Ljouwert by (te sjen yn paviljoen Obe).

Op inisjatyf fan âld-útjouwer Robert Wielinga hawwe tsientallen skriuwers en fotografen in ensyklopedysk boekwurk makke oer fjirtich jier Fryske pophistoarje (1960-1999). Dizze publikaasje is de oanset foar in FryslânDOK oer Fryske popmuzikanten fan doe en no.