Van Gent wiis mei UNESCO-bemuoienis: “Je kunt het maar één keer verkeerd doen”

Boargemaster Van Gent fynt it UNESCO-label in erkenning, mar moat no konkludearje dat dy status faai stiet. "We worden eens even heel goed op onze plek gewezen. Dit is UNESCO werelderfgoed en dat wordt je niet zomaar. Dat wijst op waardevolle natuur."

Status, mar ek ferplichtingen

Dat is net allinne in papieren werklikheid, wat har oanbelanget. "Het geeft ook de verplichting om er zuinig mee om te gaan. Je kunt er niet zomaar van alles en nog wat doen." As dat net bart, dan is it neffens Van Gent 'heel terecht' dat UNESCO dêr omtinken foar freget.