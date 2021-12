Proef mei faksinaasjes by apteker suksesfol | 100 coronapasjinten yn Fryslân

Fryske sikehuzen kinne net langer garandearje dat se pasjinten, dy't binnen seis wiken holpen wurde moatte, ek binnen dat tiidrek helpe krije. "De drukte op de covid-afdeling is nog altijd enorm", seit anestesiolooch Tammo Brouwer fan it MCL. It giet dan bygelyks om minsken by wa't in tumor fuorthelle wurde moat of dy't in hertoperaasje hawwe moatte.