Lanlik 17.828 nije coronabesmettingen | UNIS Flyers net nei België

De maatregels tsjin it coronafirus moatte ferlingd wurde. Dat advisearret it Outbreak Management Team (OMT) neffens RTL Nieuws. Neffens eksperts is der noch gjin romte om de maatregels te ferromjen, mar it is ek net nedich om fierdere maatregels yn te fieren. It kabinet moat der noch in beslút oer nimme